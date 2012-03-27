〔欧元债市〕供应压力推高意大利公债收益率,葡萄牙公债逆势上扬

* 意大利公债收益率攀升,今日进行的通膨保值公债标售需求疲弱

* 关注点转向周四的意大利长期公债标售

* 避险情绪推高德债,市场静待欧洲央行借贷数据

路透伦敦3月27日电---意大利公债周二回落,表现滞后于其他欧元区公债,因之前进行的通膨保值公债标售需求疲弱,在本周稍后更多公债标售前打击市场信心.

10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB攀升逾10个基点,报5.14%,录得三周来最大单日涨幅.较短期公债受创更重,交易商称,短期将面临更大压力.

交易商称,通膨保值公债标售导致意大利公债走低,此类公债标售很少被视为市场的重大阻力,但在今日的标售结束后,一级交易商大举在二级市场抛售在标售中买入的公债.

这令市场关注本周稍后将进行的其他意大利公债标售,这将测试投资者持有该国长期公债的胃纳.收益率上扬暗示投资者正试图在标售前压低价格.

葡萄牙公债逆势而动,10年期葡萄牙公债收益率PT10YT=TWEB劲挫85个基点,与可比德债收益率差自去年9月以来首次跌至1,000个基点之下.

随着季度末的来临,德债期货FGBLc1在本周末前不可能大跌.投资者结清欧元区外围公债的头寸,在外围公债受欧洲央行去年12月和今年2月向银行系统大规模注资推动大涨后锁定获利.避险德债就成为这些资金的最佳去处.

欧洲央行对民间行业的借贷数据将成为周三交易的关注焦点,投资者将根据该数据判断欧元区能否出现类似提振美国前景的乐观经济信号.(完)

--编译 母红;审校李军

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