〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,本周稍早升至高位后出现获利了结

路透3月27日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期约周二收低,交易商指因在本周稍早大豆期货升至六个月高位后,投资者了结获利.

尽管周二下跌,但指标5月大豆合约仍高于所有主要移动均线.

因南美减产,对美国大豆的需求前景良好,这抑制了大豆期货市场的跌势.

新作11月大豆合约微幅下跌,因市场努力将更多种植面积让给大豆,减少玉米种植面积.

美国农业部周二公布,民间出口商报告向中国销售了12万吨美国大豆,将于2012/13销售年度交货.

联合国粮食及农业组织(粮农组织,FAO)资深经济学家周一表示,短期内全球粮食价格可能将持坚,因动物饲料需求超过预期,而且干燥的天气妨碍了供应.

MDA EarthSat Weather称,未来一周至10天美国中西部偶有阵雨将导致春季田间作业短暂推迟,而高于至远高于正常水平的气温料将持续.

在美国农业部周五公布3月种植及季度库存报告前,市场注意到有平仓操作.25位受访分析师平均预计,今年美国大豆种植面积为7,539.3万英亩,美国3月1日季度大豆库存为13.97亿蒲式耳.

CBOT-5月大豆期货SK2收低9-3/4美分,报每蒲式耳13.69-3/4美元.5月豆粕合约SMK2下跌1.9美元,报每短吨376美元.

5月豆油合约BOK2下滑0.33美分,收报每磅55.10美分.

今日CBOT预估大豆成交量为240,942口,豆油成交量为79,434口,豆粕成交量为70,553口.

以下为CBOT农产品期货在1933GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 630.75 -7.00 -1.1% -2.4%

CBOT大豆Sc1 1379.50 -8.50 -0.6% 15.1%

CBOT豆粕SMc1 376.00 -1.90 -0.5% 21.5%

CBOT豆油BOc1 55.10 -0.33 -0.6% 5.8%

CBOT小麦Wc1 639.75 -19.75 -3.0% -2.0%

CBOT稻米RRc1 1509.50 29.00 2.0% 3.4%

EU小麦BL2H0 213.00 -4.25 -2.0% 5.2%

NYMEX原油期货CLc1 106.95 -0.08 -0.1% 8.2%

道琼工业指数.DJI 13,226 -16 -0.1% 8.3%

现货金XAU= 1681.16 -10.58 -0.6% 7.5%

欧元/美元EUR= 1.3329 -0.0024 -0.2% 3.0%

美元指数.DXY 79.0840 0.1020 0.1% -1.4%

波罗的海

干散货指数.BADI 917 5 0.6% -47.2%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)