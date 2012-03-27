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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 04:24 BJT

〔美国股市〕ADR收跌,北海气田泄漏忧虑拖累道达尔走低

路透纽约3月27日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周二多数收跌,受能源相关类股回落拖累,因短时间内堵住苏格兰海上天然气泄漏的可能性较低.

法国能源企业道达尔(TOT.N)称,天然气泄漏可能需要六个月的时间才能被堵住.

在美国上市的道达尔股票重挫7.09%,报50.90美元.英国的BP(BP.N)收跌2.87%,报44.90美元.纽约梅隆银行欧洲油气指数.BKEOG急跌3.35%.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收跌0.87%.标普500指数.SPX.INX小挫0.28%.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR回落1.30%.欧洲绩优股指数FTSEurofirst 300指数.FTEU3收挫0.5%,报1,083.54点.

纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA收挫0.62%.

与今日整体市场走势形成对照,亚洲企业ADR指数.BKAS微跌0.02%.

丰田汽车(TM.N)上扬1.52%,报85.64美元,因该公司表示,已开始与宝马汽车(BMWG.DE)合作研究下一代锂离子电池,这是双方去年12月签署的在多项环境友好技术方面合作协议的一部分.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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