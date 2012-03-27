〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡期货跳涨近5%,因市场出现大量空头回补买盘

路透纽约/伦敦3月27日电---洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二在技术性买盘带动下大涨近5%,在被认为是无法持续的超卖市场上,出现大量空头回补买盘.

阿拉比卡咖啡期货周二创下五个月来最大单日涨幅,因目前持有至少逾六年来最多净空头部位的投机客似乎对过多押注价格下跌感到恐慌.

交投热络的5月阿拉比卡咖啡期货KCc1大涨8.55美分,或4.8%,报每磅1.8735美元,稍早升至1.8765.上周该月合约触及17个月低点1.7445美元.

阿拉比卡咖啡14日相对强弱指标(RSI)两周多来呈技术性超卖状态,今天的涨势带动市场升逾旧有区间.汤森路透初步数据显示,交投放量,总成交量接近六周高位4万口.

Comexim交易商John Wolthers称,"我认为在技术上超卖,目前基金又回来了,"

Wolthersr指出,更加正面的经济前景亦起到扶助作用.

伦敦5月罗布斯塔咖啡期货LRCK2收高44美元,或2.2%,报每吨2,059美元.

糖价下挫,扩大周一跌势.此前印度决定容许另外100万吨不受限制的白糖出口.

ICE-5月原糖期货SBc1跌0.48美分,或1.9%,报每磅24.30美分,稍早触及24.26美分的低位.

伦敦5月白糖期货LSUK2下滑11.10美元,或1.7%,报每吨637.70美元.

可可期货上涨,因市场关注可可主产国科特迪瓦(象牙海岸)的干燥天气,另外美国市场因英镑/美元GBP=走强而获得额外提振.

ICE-5月可可期货CCK2涨25美元,或1%,报每吨2,356美元,伦敦5月可可期货LCCK2攀升13英镑,或0.8%,报每吨1,526英镑.(完)