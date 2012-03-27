〔纽约汇市〕美元兑欧元走强,结束两日跌势

* 贝南克周一讲话引发投资者对是否执行第三轮量化宽松政策看法不一

* 美国数据缓和部分对第三轮量化宽松的忧虑

* 财长会议前,对欧元区的忧虑挥之不去

路透纽约3月27日电---美元兑欧元周二上涨,结束连续两日的跌势,因美国数据缓和了对美国联邦储备理事会(美联储,FED)将推出更多刺激政策的忧虑.

美元走强.而上日美联储主席贝南克发表讲话,令有关美联储推出第三轮量化宽松政策来进一步刺激经济的预期升温.

贝南克周一在全美商业经济协会(NABE)表示,"若要失业率进一步明显回落,可能需要消费者和企业的需求和生产更快速扩张,政策持续宽松能支持这一过程."

分析师表示,不过,在市场对美联储的计划得到更多线索前,交投可能持续受限.

"在我们看来,人们错误解读了贝南克的讲话,"Brown Brothers Harriman驻纽约的10国外汇策略师Mark McCormick表示.

欧元兑美元EUR=周二在纽约市场午后跌0.2%,报1.3329美元.

报告显示,1月美国房价较12月持平,为7月以来首次止跌,暗示楼市正缓慢企稳.

经济谘商会报告则显示,美国消费者信心指数跌至70.2,基本符合分析师预期的70.3,上月修正后则为71.6.

报告细节好坏不一,消费者预期指数下跌,但他们对现状的评估又升至2008年9月以来最高.[ID:nSB1457688]

"经济表现比很多人想的要好,市场将以此采取行动,但美联储不会对美国公债收益率(殖利率)大幅反弹袖手旁观,"纽约梅隆银行汇率策略师Neil Mellor说.