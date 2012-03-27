〔美国股市〕道琼工业指数收跌0.33%,Nasdaq指数微挫0.07%

路透纽约3月27日电---美国股市周二从近四年高位回落收跌,但许多大型股触及新高,受助于投资组合经理在季度末来临前买入表现最好的个股.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌43.90点,或0.33%,至13,197.73点;标准普尔500指数.SPX收挫3.99点,或0.28%,至1,412.52点.Nasdaq指数.IXIC微跌2.22点,或0.07%,至3,120.35点.(完)
--编译 母红;审校 李军
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中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
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