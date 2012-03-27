〔加拿大股市〕收跌,盘中曾触及三周高位

路透多伦多3月27日电---加拿大主要股指周二收低,因油价及金属价格疲软拖累资源股下跌.石油及金属价格周一大涨,因冀望美国联邦储备理事会(美联储,FED)将采取更多措施刺激美国经济.
能源和原材料板块引领大盘下跌,分别跌0.7%和1.1%.二者占大盘约40%的权重.
瑞银加拿大股市主管Rick Meslin表示,没有重要加拿大经济数据公布,市场走势偏向下行.美国消费者信心报告疲软,给投资者一个稍作喘息的理由.
Meslin还表示,基金经理人可能在季末前调整仓位.股指本季涨幅有望超过4.5%,料可能录得2011年3月以来最佳单季表现.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低62.75点,或0.5%,报12,512.04点.该指数盘中触及三周高位12,603.71点.(完)
--编译 梁睿雪;审校 母红
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