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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 05:08 BJT

〔韩国数据〕4月制造业景气判断指数持稳,前景仍黯淡--央行调查

路透首尔3月28日电---韩国央行公布的调查结果显示,4月韩国制造业景气判断指数较前月持平,显示企业前景仍然黯淡.

韩国央行周三在声明中公布,2012年4月韩国制造业景气判断指数经季节调整后为84,与3月持平.

该指数若低于100,表示预计未来一个月业务状况下降的企业数量多于预期改善的企业.

该指数自2011年3月以来一直低于100.

央行发表声明称,受访的中小型企业对前景的看法较前月略有改善,但受访的大型企业集团对前景的看法更为负面.

企业将其对前景看法低迷归咎于国内需求疲弱,商品成本上升和经济不确定性.

韩国央行称,此次调查是于3月14-21日对全国23个主要产业的逾2,700家企业进行的.(完)

--编译 母红;审校 李军

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