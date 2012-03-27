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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 06:32 BJT

〔东京汇市〕美元盘初反弹,欧元脱离一个月高位

2205GMT--即使在美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克再次发出温和言论后,美元亚洲盘初依然全线走坚,欧元在触及一个月高位后略微承压.

贝南克对政策制定中的自满情绪发出了警告,并称失业率仍处于令人烦恼的高位,而且房产市场依然疲弱.此番言论与周一提升第三轮量化宽松预期且打压美元的言论类似.

美元指数.DXY上涨0.2%至79.145,脱离一个月低位78.770.欧元/美元EUR=从高位1.3385美元回落至1.3318美元,此前升穿1.3372/82美元附近的阻力位未能获得跟进买盘.

澳元AUD=D4亦回吐了周一录得的许多涨幅,从1.0557美元跌至1.0452美元.

美元表现优于避险日圆,美元兑日圆JPY=从低位82.62升至83.18.不过日圆兑包括澳元在内的其他货币走强.

今日亚洲没有重要数据出炉,欧洲方面将公布德国消费者物价指数3月初值.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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