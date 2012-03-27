〔东京汇市〕美元盘初反弹,欧元脱离一个月高位

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
2205GMT--即使在美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克再次发出温和言论后,美元亚洲盘初依然全线走坚,欧元在触及一个月高位后略微承压.
贝南克对政策制定中的自满情绪发出了警告,并称失业率仍处于令人烦恼的高位,而且房产市场依然疲弱.此番言论与周一提升第三轮量化宽松预期且打压美元的言论类似.
美元指数.DXY上涨0.2%至79.145,脱离一个月低位78.770.欧元/美元EUR=从高位1.3385美元回落至1.3318美元,此前升穿1.3372/82美元附近的阻力位未能获得跟进买盘.
澳元AUD=D4亦回吐了周一录得的许多涨幅,从1.0557美元跌至1.0452美元.
美元表现优于避险日圆,美元兑日圆JPY=从低位82.62升至83.18.不过日圆兑包括澳元在内的其他货币走强.
今日亚洲没有重要数据出炉,欧洲方面将公布德国消费者物价指数3月初值.(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
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路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。