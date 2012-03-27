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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 06:32 BJT

〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数续升,小型船运费保持坚挺

路透3月27日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二续升,小型船运费依旧坚挺.

整体指数攀升5点或0.55%,至917点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用,今年以来已下跌约48%.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI持平.该型船舶的日均获利为4,473美元.

富国银行分析师Michael Webber称,海岬型船的铁矿石运输活动进来有所增加,但运力过剩足以消化增加的需求.

通常运量为15万吨的海峡型船日均获利年内已累计跌84%左右.

"中国最近钢材价格上涨,以及钢材库存减少,将在未来某个时候帮助海岬型船运输市场走出阴影."Arctic Securities分析师Erik Nikolai表示.

波罗的海巴拿马船运价指数.BPNI微跌0.1%,日均获利为8,283美元.

该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物,今年以来日均获利已下跌37%.

轻便和超轻便型船的日均获利分别升至8,544和11,035美元.(完)

--编译 徐文焰;审校 程琳

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