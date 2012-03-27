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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 06:22 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货收升,因供应中断疑虑占上风

路透纽约3月27日电---美国原油期货周二小幅收高,盘中走势拉锯,投资者对供应中断的忧虑上升,最终盖过对可能释放战略石油储备的预期.

美国和布兰特原油期货价格因关于北海和南苏丹产出问题的报导而双双小涨.这加剧了因伊朗局势引发的供应中断疑虑.

彭博报导引述美国能源部负责化石能源事务的助理部长Charles McConnell讲话报导称,"正考虑"释放储备,这让原油价格一度转至平盘下方.

一名美国政府官员对路透称,奥巴马政府没有改变动用储备或其它正在考虑的方法来遏制燃料价格的立场.

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