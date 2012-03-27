日韩经济指标预测--3月28日-4月4日****

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透3月28日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------3月26日当周----------------------------------
3月28日(三)
2300 韩国经常帐(亿美元) 2月 -- 盈余18.1
2350 日本零售销售(较上年同期) 2月 +1.3% +1.9%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- -7,215
外资投资日本股市(亿日圆) -- +2,875
3月29日(四)
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.8% +0.4%
(较上年同期) +3.8% +3.4%
2300 韩国工业生产(较前月) 2月 -- +3.3%
(较上年同期) -- -2.0%
2300 韩国服务业产出 2月 -- +1.1%
2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 2月 -0.2% -2.3%
(较前月) +0.4% -0.1%
2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 2月 -- +0.1%
全国核心CPI(较上年同期) -0.1% -0.1%
东京地区CPI(较上年同期) 3月 -- -0.2%
东京地区核心CPI(较上年同期) -0.3% -0.3%
2330 日本求才求职比 2月 0.74 0.73
2330 日本失业率 2月 4.6% 4.6%
2350 日本工业生产 2月初值 +1.3% +1.9%
一个月预估 -- +1.7%
两个月预估 -- +1.7%
3月30日(五)
0500 日本建筑订单 2月 -- +24.6%
房屋开工 -1.6% -1.1%
--------------------------------4月2日当周----------------------------------
4月1日(日)
0000 韩国出口增幅 3月 -- +20.6%
进口增幅 -- +23.3%
贸易收支(亿美元) -- 顺差15
2100 韩国外汇储备(亿美元) 3月 -- 3,158
2300 韩国CPI增幅(较上年同期) 3月 -- +3.1%
(较上月) -- +0.4%
2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第一季 负1 负4
大型非制造业景气判断指数 正5 正4
日本短观小型制造业景气判断指数 负8 负8
小型非制造业景气判断指数 负13 负14
4月2日(一)
0000 韩国汇丰Markit制造业PMI 3月 -- 50.72
4月3日(二)
0130 日本加班薪资 2月 -- +1.2%
4月4日(三)
暂无重要数据(完)
--编译 孙茉莉;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。