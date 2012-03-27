全球外汇市场3月28日主要消息

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
(除特别说明外,均为GMT时间)
0130 - 日本央行审议委员宫尾龙藏将在千叶县对地方商界领袖发表谈话,0500GMT召开记者会
-- - 德国消费者物价指数(CPI)与消费者物价调和指数(HICP)3月初值
0530 - 法国国内生产总值(GDP)第四季修正值
0800 - 欧元区2月M3货供额
0800 - 意大利3月企业信心指数
0830 - 英国第四季GDP终值
0830 - 英国第四季经常账收支
1100 - 美国3月23日当周抵押贷款指数
1230 - 美国2月耐久财(耐用品)订单
1400 - 美国财政部长盖特纳出席众议院拨款委员会有关2013财年财政部预算的听证会
1530 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在法兰克福演讲
1830 - 美国财政部长盖特纳出席众议院拨款委员会有关促进经济增长的听证会
2350 - 日本资本流动数据
2350 - 日本2月零售销售
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 徐文焰
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。