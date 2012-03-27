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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 06:47 BJT

全球外汇市场3月28日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0130 - 日本央行审议委员宫尾龙藏将在千叶县对地方商界领袖发表谈话,0500GMT召开记者会

-- - 德国消费者物价指数(CPI)与消费者物价调和指数(HICP)3月初值

0530 - 法国国内生产总值(GDP)第四季修正值

0800 - 欧元区2月M3货供额

0800 - 意大利3月企业信心指数

0830 - 英国第四季GDP终值

0830 - 英国第四季经常账收支

1100 - 美国3月23日当周抵押贷款指数

1230 - 美国2月耐久财(耐用品)订单

1400 - 美国财政部长盖特纳出席众议院拨款委员会有关2013财年财政部预算的听证会

1530 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在法兰克福演讲

1830 - 美国财政部长盖特纳出席众议院拨款委员会有关促进经济增长的听证会

2350 - 日本资本流动数据

2350 - 日本2月零售销售

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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