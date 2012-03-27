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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 06:44 BJT

*****澳新经济指标预测--3月28日-4月4日****

路透3月28日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------3月26日当周-----------------------------------

3月28日(三)

0030 澳洲央行金融稳定评估报告 3月

3月29日(四)

0000 新西兰NBNZ企业对经济信心 3月 -- 28.0%

2145 新西兰建筑许可 2月 -- +8.3%

3月30日(五)

0030 澳洲民间部门信贷 2月 -- +0.2%

0030 澳洲房屋信贷 2月终值 -- +0.5%

--------------------------------4月2日当周-----------------------------------

4月2日(一)

0030 澳洲TD-MI通胀指标 3月 -- +0.1%

0130 澳洲建筑许可 2月 -- +0.9%

4月3日(二)

0130 澳洲零售销售 2月 -- +0.3%

0430 澳洲央行利率决定 4月 -- 4.25%

4月4日(三)

0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 2月 -- 逆差6.73

商品/服务进口 -- -1%

商品/服务出口 -- -8%(完)

--编译 孙茉莉;审校 张荻

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