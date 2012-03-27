〔货币市场〕LIBOR下降,因欧洲银行业美元融资需求稀少

路透纽约3月27日电---银行间市场美元融资成本周二继续下跌,反映出欧洲金融机构对美元资金几无需求,同时银行间市场借贷活动亦较为稀少.

欧洲央行的三年期贷款操作自12月以来已经向银行业投放了逾1万亿欧元资金,使后者在短期银行间拆借市场借贷的需要降低,交易员称该市场内几乎没有借贷活动.

三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=周二降至0.47065%,周一为0.47265%.

该利率已较去年底时所及高点大为下降,但仍远高于2011年中期水准.

"欧洲金融机构目前握有大量欧元.他们是否还需要美元用于美元资产仍是个问题,"RBS Securities短期利率策略研究主管Jim Lee说.

美国货币市场基金在去年大举撤出后,目前已在持续返回市场,向更多国家提供贷款,年期也较原先更长.

与此同时,欧洲银行业的美元债务已降低,对美元资金的需求减少.

三个月期欧元/美元基差互换EURCBS3M=ICAP周二亦降至54.5基点,为去年8月以来最低,反映出美元资金需求甚少.

该利率在去年底严重承压,因欧洲银行业者难以获得贷款,这也是多国央行联手行动向银行业提供低成本贷款的原因.

RBS的Lee认为,对欧洲银行业而言,最大的风险在于,信心是否发生改变,银行业能否在未来一个月对到期贷款进行再融资.

周一的一个重要风险事件来自,美国穆迪投资服务公司正在对15家大型投资银行进行评估,有可能调降评级.该评级机构称,预计评估要到5月中才会有结果.

欧元银行间拆放款利率(Euribor)亦跌破0.80%,为2010年7月以来首见.随着逐步逼近纪录低点,其下滑幅度目前有所放缓.

由于欧洲央行一段时期内准备维持再融资利率不变,分析师日益预计,三个月Euribor利率EURIBOR3MD=将在2010年3月所及纪录低点约63基点附近企稳.该利率周二跌至0.79%,前一交易日报0.80%.

就算处在纪录低点附近,Euribor利率仍较欧元无担保之加权平均隔夜利率EONIA=高出30基点,后者前一交易日报0.35%.(完)