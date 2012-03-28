〔中国金属〕目前中国精炼铜库存为2009年以来最高--分析师

路透香港3月27日电---分析师周二表示,目前中国精炼阴极铜的商业库存超过100万吨,此水准为2009年以来首见,因进口量大而国内需求疲弱;在这种情况下,第二季新货到港可能放缓.

分析师及熔炼厂消息人士补充道,库存高企亦可能会促使中国炼厂削减精炼铜产出.

"库存上次超过100万吨是在2009年,当时为大约110万吨,"国家支持的研究公司安泰科的资深分析师杨长华表示.

"我们认为第二季国内铜价将下滑,"杨长华称,并认为价格走疲,可能令中国4-6月精炼铜和铜精矿进口下滑.

中国2月精炼铜到港量为375,831吨,创历史第三高的水准.3月进口料将增加,因进口商对消费高峰期抱有期待,所以在2012年合同中安排了更多的有期船货.

但由于国内需求低迷,进口商可能会把部分到港铜存储在保税仓库.

交易商称,据测算,未缴纳中国17%增值税的上海保税仓库中的精炼铜库存本周大约为60万吨,高于两周前的50万吨左右.

由于需求疲弱,许多中国铜炼厂的精炼铜库存亦增加.炼厂消息人士及分析师估计,目前生产商、经销商及用户的铜库存总计超过20万吨.

上周上海期货交易所铜库存CU-STX-SGH处于近10年高位223,632吨.

中国2009年精炼铜进口总量为创纪录的319万吨.

金瑞期货分析师符彬表示,规模较小的生产商在未来三个月中可能会削减产出,因国内需求疲弱对他们的冲击将最为严重.金瑞期货是中国最大的铜生产商江西铜业集团的子公司.(完)