〔金砖国家〕3月27日股汇市收盘纵览

路透3月28日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月27日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收升1.06%,报1,055.42点.

中国股市:沪综指周二小幅收跌至近一个半月新低.此前公布的1-2月规模以上工业企业利润现近两年半首降,加剧市场观望气氛.分析人士预计,大盘短期仍处震荡调整,交投仍会呈现谨慎态势.沪综指.SSEC收报2,347.179点,跌3.420点,或0.15%.上海A股成交额为650.42亿元人民币,高于上日的539.29亿元.[.SSCN]

香港股市:收高,恒生国企指数10个交易日来首次收高,在美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克暗示可能维持支持性货币政策后,市场出现空头回补.恒生指数.HSI收涨1.83%,报21,046.91点.恒生国企指数.HSCE收涨2.07%,此前一连九日收跌.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二收涨.今日中间价连续第三个交易日创汇改来新高,追随海外欧元等非美货币强势;购汇客盘也有继续影响现汇走势.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水190点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3262元.[CNY/CN][ID:nSB1456516]

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印度股市:上涨1.2%,受3月系列衍生品到期前的空头回补带动,此前报导称印度政府新提议的打击避税法规不会普遍针对所谓的参与凭证(participatory notes).指标BSE指数.BSESN上涨1.2%,收报17,257.36点.[.BO][ID:nL3E8ER4GO]

印度汇市:印度卢比反弹,录得两个月来最大单日涨幅,得益于面向一些外资银行的美元流入和当地股市走强,尽管印度卢比涨势的持续性仍受到质疑.印度卢比兑美元INR=D2升1.04%,收报50.7350/7450,周一收51.265/275.[INR/][ID:nL3E8ER42M]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,699.680点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS下跌0.79%至904.14点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.11%至29.0252;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX下滑0.24%,报38.6948.

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巴西股市:收跌,因美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克警告勿对政策决定感到自满后,市场热情消退.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收跌0.97%,至66,037.35点.[ID:nL2E8QRAJ6]

巴西汇市:拉丁美洲货币多数走软,因市场对美联储主席贝南克承诺放松货币政策的热切期待降温,且担忧巴西希望拉低本国货币会损及雷亚尔汇价.巴西雷亚尔兑美元BRBY收跌0.08%,至1.8162.[ID:nL2E8QRB21]

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南非股市:收涨,为连续第三日收高,因美联储暗示将继续通过宽松货币政策提振美国经济.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收盘上涨0.54%至29,957.44点.综合指数.JALSH升0.58%,报33,858.22点.[.J][ID:nL6E8ER9DU]

南非汇市:南非兰特兑美元由升转跌,但该货币的利差交易魅力有望在短期内提供支撑.南非兰特兑美元ZAR=D3一度升至7.5484,为3月20日以来最高水平,但在1541GMT下滑0.21%,至7.5980,较周一收盘价7.5820下跌0.21%.[ZAR/][ID:nL6E8ER8YP](完)