《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月27日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 68.64 +2.86 +4.35 8753383
搜狐 (SOHU.O) 58.24 +1.39 +2.45 2151045
网易 (NTES.O) 59.42 -0.50 -0.83 969385
百度 (BIDU.O) 150.02 -0.78 -0.52 7579927
亚信科技 ASIA.O 12.87 -0.19 -1.45 687336
侨兴环球电话 XING.O 0.72 +0.01 +0.70 74312
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 15.37 -0.01 -0.07 1213561
联电 (UMC.N) 2.66 +0.02 +0.76 230070
日月光 (ASX.N) 5.03 +0.12 +2.44 229237
矽品精密 (SPIL.O) 5.94 +0.09 +1.54 923253
和信超媒体 (GIGM.O) 1.32 +0.01 +0.76 39762
友达 (AUO.N) 4.69 -0.10 -2.09 286804
中华电信 (CHT.N) 30.44 +0.14 +0.46 124746
台湾国际航电 (GRMN.O) 47.80 +0.02 +0.04 713040
香港
中国移动 (CHL.N) 54.04 +0.23 +0.43 168769
中国联通 (CHU.N) 17.05 -0.26 -1.50 422681
中国电信 (CHA.N) 55.06 -0.11 -0.20 27279
中芯国际 (SMI.N) 2.47 +0.01 +0.41 11449
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.54 -0.06 -1.67 514
(完)
--整理 郑茵
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。