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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 07:06 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月27日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 68.64 +2.86 +4.35 8753383

搜狐 (SOHU.O) 58.24 +1.39 +2.45 2151045

网易 (NTES.O) 59.42 -0.50 -0.83 969385

百度 (BIDU.O) 150.02 -0.78 -0.52 7579927

亚信科技 ASIA.O 12.87 -0.19 -1.45 687336

侨兴环球电话 XING.O 0.72 +0.01 +0.70 74312

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 15.37 -0.01 -0.07 1213561

联电 (UMC.N) 2.66 +0.02 +0.76 230070

日月光 (ASX.N) 5.03 +0.12 +2.44 229237

矽品精密 (SPIL.O) 5.94 +0.09 +1.54 923253

和信超媒体 (GIGM.O) 1.32 +0.01 +0.76 39762

友达 (AUO.N) 4.69 -0.10 -2.09 286804

中华电信 (CHT.N) 30.44 +0.14 +0.46 124746

台湾国际航电 (GRMN.O) 47.80 +0.02 +0.04 713040

香港

中国移动 (CHL.N) 54.04 +0.23 +0.43 168769

中国联通 (CHU.N) 17.05 -0.26 -1.50 422681

中国电信 (CHA.N) 55.06 -0.11 -0.20 27279

中芯国际 (SMI.N) 2.47 +0.01 +0.41 11449

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.54 -0.06 -1.67 514

(完)

--整理 郑茵

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