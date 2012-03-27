〔美国FED〕可能已做的过多,不应再放宽政策刺激经济--费希尔(更新版)

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路透路易斯安那州3月27日电---美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周二表示,美国联邦储备理事会(FED,美联储)不应采取更多举措刺激经济.费希尔对美联储当前的宽松政策持反对态度.

他在路易斯安那州的一个论坛上表示,"美联储已经尽到了责任.我们已经在流动性枯竭时提供了流动性.现在注入了过多的流动性."

美联储主席贝南克周一为该央行的极低利率政策辩护,称美国经济需要加快增长,来进一步降低失业率.[ID:nSB1455338]这助燃了对第三轮买债的预期.

费希尔暗示,这种预期并不适当.他称,国会必须对未来的税收政策和监管提供更为清晰的立场,之后企业才会真正开始对未来投资.

他说道,"在情况更为明确前,我认为经济不会迅速扩张."

"我个人并不是要在联储会议上或公开场合呼吁现在就应收紧政策.在收紧政策前,你需要先停止放宽政策."(完)