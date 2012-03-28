〔美国经济〕最近就业市场改善并非偶然--白宫经济顾问委员会主席

路透华盛顿3月27日电---美国白宫经济顾问委员会主席克鲁格(Alan Krueger)周二称,民间分析师将最近美国就业市场好转部分归因于好天气和政府数据调整问题,是有夸张之嫌.

克鲁格表示,有更多证据表明大范围经济复苏正在生根.

他提到,通常受寒冷天气影响较少的部分地区,同样出现类似于全国的失业率下降.美国2月失业率从去年8月的9.1%降至8.3%.

他在全美商业经济协会(NABE)会议上称:"部分分析师说最近就业增长属统计上的偶然,结论下得太快了."

摩根大通和其他华尔街银行分析师之前暗示,失业率下降部分原因是2007-2009年的糟糕情况,可能扭曲了用来对政府数据作季节性调整的模型.

克鲁格则质疑这种观点,称若使用衰退前的季节性调整模型,那近期失业率数据会下滑更多.

他说道:"我对季节性因素严重扭曲了我们的关键统计数据这一看法抱有怀疑."

经济顾问委员会预计,2012年美国经济将创造出约200万个就业岗位,创下六年来最高.克鲁格称,最近数据为这一预估提供了支撑.

他表示,楼市和小企业显示出将支撑今年经济复苏的迹象.这很重要,因为这两个领域在金融危机和经济衰退期间受创格外惨重.

一些民间分析师则不那么乐观,尤其不看好楼市.

但克鲁格还是希望满怀.他表示:"复苏看上去是持久的,部分滞后的领域正在触底,并开始好转."(完)