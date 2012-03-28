〔英国经济〕要恢复到危机前的成长速度,还有很长的路要走--央行总裁

路透伦敦3月27日电---英国央行总裁金恩周二表示,英国要恢复危机前的经济增长率,还有很长的路要走,因银行业仍在缩减资产负债表.

金恩没有透露,他是否认为经济复苏脆弱需要再一次挹注资金.

"从经济角度而言,没有理由认为我们在长期内无法恢复以前的成长率,"他在英国上议院经济事务委员的一个听证会上表示.

"只要我们度过这次危机,就能够再度回到以前那种经济增长时期,但这需要一些时间,"他说.

央行货币政策委员会(MPC)委员普森表示,英国经济复苏的步伐落后于美国,原因在于政府的紧缩举措,银行贷款稀缺以及能源价格高涨对消费者的冲击.但他补充说,这种差距应该会缩小.

"我满怀希望地认为,两国经济将迎来一波更强劲的复苏--只要别过早收紧政策--而且尽管英国追赶美国会需要一些时间,但总的来说是可以赶上的."他在发言中称.

由于英国政府被削减巨额预算赤字的承诺束缚了手脚,因此推动经济增长的压力仍然落在央行的肩头.当被问及是否认为有必要进一步放宽政策时,金恩只是表示,货币政策委员会逐月对此作出决策.

"每个月我们都做好了改变主意的准备,"金恩说,"如果我们想进一步采取行动,可能采取传统的购买英国公债的形式."(完)