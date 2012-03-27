〔全球金融〕美联储官员杜德利称欧洲出现令人鼓舞的迹象

路透华盛顿3月27日电---纽约联邦储备银行总裁杜德利表示,有令人鼓舞的迹象显示欧洲似乎正在逐步控制债务危机,因此美国联邦储备理事会(FED,美联储)可能不需要采取更多行动来防范其可能对自身造成危险影响.

杜德利表示,欧洲的流动性担忧减弱,各国政府的融资成本下降.他说,美国当局正在密切注视情势的发展,并称向欧洲提供美元互换符合美国的最大利益.

"我希望欧洲能够有效地克服当前的财政挑战,"杜德利对美国众议院金融服务委员会表示,"目前,尽管我预计美联储不必采取进一步行动来应对欧洲可能对美国造成的冲击,但我们将继续密切关注形势的发展."

他的看法类似于美联储主席贝南克一周前在国会发表的证词.贝南克当时表示,欧洲的金融紧张形势最近几个月有所缓解,而且美国银行业者在信用违约互换(CDS)上面的曝险是可控的.他们出售的这些CDS,用于防范潜在的欧洲主权债务违约风险.

杜德利没有完全排除美联储为应对欧洲形势恶化而采取必要行动的可能性,但他强调,任何此类行动必须符合美国的利益.(完)