《独家新闻》高盛欧洲衍生品营收年内至今猛增,为优良业绩打下基础

* 欧洲衍生品业务营收年内至今猛增142%

* 欧洲竞争对手可能逐步退出市场

路透3月27日电---根据路透获得的一份内部报告,高盛(GS.N)第一季获利料因欧洲客户为对冲风险而对衍生品需求增加而获益.

报告称,高盛欧洲投行部门第一季营收较上年同期增长8%至4.76亿美元.

衍生品业务对营收的贡献很大,客户、企业和金融机构利用衍生品来对冲在股市和固定收益市场的押注.

高盛欧洲部门由客户需求拉动的衍生品业务整体营收今年至今猛增142%,帮助抵消了并购等传统投行业务营收下滑的影响.

上述数字表明,欧洲监管机构为稳定资本市场而采取的措施行之有效,为华尔街投行季度业绩好于预期奠定了基础.

数字还表明,美国银行业者受益于欧洲竞争对手面临的压力,面对主权债危机,后者已不得不退出该市场,削减风险操作.

在上周举行的季度业绩电话会议上,Jefferies GroupJEF.N首席执行官Richard Handler称,"许多大型外国同行放弃全球化雄心,退回本国,主要为达到各自监管机构和评级机构的要求."他说,这种状况为美国同业赢得市场份额"创造了机会".

一位消息人士称,高盛衍生品业务营收增加是因为客户调整资产负债表以对冲交易对手信用风险,以及欧洲金融机构寻求资本利得.该消息人士要求匿名,因报告数字并未公开.

高盛发言人Michael DuVally拒绝就此置评.

分析师近几周上调对高盛业绩预估,主要得益于市场状况改善.

根据路透I/B/E/S,分析师平均预计,高盛第一季每股盈余(EPS)为3.25美元,高于30天前预估的2.89美元.上年同期,剔除赎回优先股一次性费用后的EPS为4.38美元.(完)