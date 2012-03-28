〔中欧关系〕中国主权财富基金着眼投资欧洲,同爱尔兰签署备忘录

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透北京/都柏林3月27日电---中国主权财富基金--中投公司(CIC)[CIC.UL]周二同都柏林债务机构签署了一份谅解备忘录,要拓展在爱尔兰的投资机会,不过未能就其可能感兴趣的投资方向给出更多细节.
欧洲一直频频向中国示好希望其能帮助区内几个债务沉重的国家,分析师称,北京4,100亿美元的主权财富基金或将更有兴趣买进爱尔兰资产而非债券.
爱尔兰国库管理局(National Treasury Management,NTMA)只是简短表示,这份备忘录是建立在双方过往对话基础上,将帮助在爱尔兰寻找适宜的投资及共同投资的机会.
爱尔兰总理肯尼(Enda Kenny)在记者会上表示:"NTMA和中投签署协议,将在非常广的范围内发掘投资可能."肯尼目前对华进行为期四天的访问.
最近18个月来,爱尔兰和中国的关系突飞猛进,中国国家副主席习近平上月访问美国、土耳其和爱尔兰,爱尔兰是在欧洲的唯一一站.
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。