〔中欧关系〕中国主权财富基金着眼投资欧洲,同爱尔兰签署备忘录

路透北京/都柏林3月27日电---中国主权财富基金--中投公司(CIC)[CIC.UL]周二同都柏林债务机构签署了一份谅解备忘录,要拓展在爱尔兰的投资机会,不过未能就其可能感兴趣的投资方向给出更多细节.

欧洲一直频频向中国示好希望其能帮助区内几个债务沉重的国家,分析师称,北京4,100亿美元的主权财富基金或将更有兴趣买进爱尔兰资产而非债券.

爱尔兰国库管理局(National Treasury Management,NTMA)只是简短表示,这份备忘录是建立在双方过往对话基础上,将帮助在爱尔兰寻找适宜的投资及共同投资的机会.

爱尔兰总理肯尼(Enda Kenny)在记者会上表示:"NTMA和中投签署协议,将在非常广的范围内发掘投资可能."肯尼目前对华进行为期四天的访问.