〔中国新债〕兰州银行拟4月上旬发50亿元固息债,三年和五年期各半--IFR

路透3月28日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国地方性商业银行--兰州银行计划于4月上旬发行总额不超过50亿元人民币（7.9亿美元）双品种固息金融债券。

发行募集金额将用于提供小微企业贷款。消息人士称，兰州银行暂定发行3年期和5年期两个品种，发行量各半。

“已经拿到银监会的发行批文了，现在就等人行的了，最快应该也在清明节后吧，”上述人士表示。

中信证券(6030.HK)(600030.SS)将担任是次交易独家簿记管理人和主承销商。本期债券债项和发行人主体评级同为AA-级。

此前，杭州银行于3月23日以4.55%的票息发行80亿元5年期金融债。此举标志着中国城商行大队正式加入此专项金融债发行队伍。

除了兰州银行，宁波银行(002142.SZ)也已获股东批准发行至多80亿元人民币专项金融债。期限最长为10年。另外，重庆银行和哈尔滨银行也有较小额此类发债计划。(完)

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