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市场报道 | 2012年 3月 28日 星期三 08:06 BJT

****欧洲经济指标预测--3月28日-4月4日****

路透3月28日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------3月26日当周---------------------------------

3月28日(三)

0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 -- +0.2%

0800 意大利企业信心指数 3月 91.5 91.5

0800 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期) 2月 -- +2.0%

M3货供额(较上年同期) +2.4% +2.5%

民间贷款(较上年同期) +1.2% +1.1%

0830 英国经常账收支(亿英镑) 第四季 赤字85 赤字152.3

0830 英国GDP(较前季) 第四季终值 -0.2% -0.2%

(较上年同期) +0.7% +0.7%

-- 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月初值 +0.3% +0.7%

(较上年同期) +2.2% +2.3%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.4% +0.9%

(较上年同期) +2.3% +2.5%

3月29日(四)

0600 英国Nationalwide房价指数(较前月) 3月 +0.3% +0.6%

(较上年同期) +0.8% +0.9%

0755 德国经季节调整失业人口变动(万人) 3月 减少1 持平

未经季节调整失业人口(万人) 300 310

经季节调整失业率 6.8% 6.8%

经季节调整失业人口(万人) -- 286.6

0830 英国消费者信贷(亿英镑) 2月 增加2 增加1

抵押贷款额(亿英镑) 增加14 增加16

抵押贷款批准件数(千件) 59.0 58.7

M4货供额(较前月) -- +1.6%

0900 欧元区企业景气指数 3月 负0.16 负0.18

经济景气指数 94.6 94.4

工业景气指数 负5.8 负5.8

服务业景气指数 负0.9 负0.9

消费者景气指数 负19.0 负20.3

消费者通胀预期指数 -- 26.4

2301 英国Gfk消费者信心指数 3月 负28 负29

3月30日(五)

0600 德国实质零售销售(较前月) 2月 +1.2% -1.6%

(较上年同期) +0.1% +1.6%

0645 法国消费者支出(较前月) 2月 +0.2% -0.4%

0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.5% +0.6%

0700 瑞士KOF领先指标 3月 0.04 负0.12

0800 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.6% +0.7%

(较上年同期) +3.3% +3.3%

0900 欧元区HICP(较上年同期) 3月初值 +2.5% +2.7%

0900 意大利CPI(较前月) 3月初值 +0.3% +0.4%

(较上年同期) +3.2% +3.3%

HICP(较前月) +2.0% +0.2%

(较上年同期) +3.2% +3.4%

0900 意大利薪资(较前月) 2月 -- 持平

(较上年同期) -- +1.4%

---------------------------------4月2日当周---------------------------------

4月2日-6日

0600 英国Halifax房价指数 3月 -- -0.5%

三个月房价指数(较上年同期) -- -1.9%

4月2日(一)

0715 瑞士零售销售(较上年同期) 2月 -- +4.4%

0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 3月 -- 49.0

0743 意大利Markit制造业PMI 3月 -- 47.8

0748 法国Markit制造业PMI 3月 -- 47.6

0753 德国制造业PMI 3月 -- 48.1

0758 欧元区Markit制造业PMI 3月 -- 47.7

0800 意大利失业率 2月 -- 9.2%

0828 英国CIPS制造业PMI 3月 -- 51.2

0900 欧元区失业率 2月 10.7%

4月3日(二)

0830 英国建筑业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 54.3

0900 欧元区PPI(较前月) 2月 -- +0.7%

(较上年同期) -- +3.7%

4月4日(三)

0743 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 44.1

0748 法国Markit服务业PMI 3月 -- 50.0

综合PMI -- 49.0

0753 德国Markit服务业PMI 3月 -- 51.8

0758 欧元区Markit服务业PMI 3月 -- 48.7

综合PMI -- 48.7

0800 意大利统计机构ISTAT预算收支与GDP比率 第四季 -- 2.7%

0828 英国CIPS服务业PMI 3月 -- 53.8

0900 欧元区零售销售(较前月) 2月 +0.2% +0.3%

(较上年同期) -- 持平

1000 德国工业订单(较前月) 2月 -- -2.7%

1145 欧洲央行利率决议 4月 -- 1.00% (完)

--编译 李爽;审校 郑茵

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