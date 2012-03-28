欧洲经济指标预测--3月28日-4月4日****

标题新闻：希腊目标在3月欧元区财长下次会议前同国际金主达成初步协议－希腊财长
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路透3月28日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------3月26日当周---------------------------------
3月28日(三)
0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 -- +0.2%
0800 意大利企业信心指数 3月 91.5 91.5
0800 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期) 2月 -- +2.0%
M3货供额(较上年同期) +2.4% +2.5%
民间贷款(较上年同期) +1.2% +1.1%
0830 英国经常账收支(亿英镑) 第四季 赤字85 赤字152.3
0830 英国GDP(较前季) 第四季终值 -0.2% -0.2%
(较上年同期) +0.7% +0.7%
-- 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月初值 +0.3% +0.7%
(较上年同期) +2.2% +2.3%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.4% +0.9%
(较上年同期) +2.3% +2.5%
3月29日(四)
0600 英国Nationalwide房价指数(较前月) 3月 +0.3% +0.6%
(较上年同期) +0.8% +0.9%
0755 德国经季节调整失业人口变动(万人) 3月 减少1 持平
未经季节调整失业人口(万人) 300 310
经季节调整失业率 6.8% 6.8%
经季节调整失业人口(万人) -- 286.6
0830 英国消费者信贷(亿英镑) 2月 增加2 增加1
抵押贷款额(亿英镑) 增加14 增加16
抵押贷款批准件数(千件) 59.0 58.7
M4货供额(较前月) -- +1.6%
0900 欧元区企业景气指数 3月 负0.16 负0.18
经济景气指数 94.6 94.4
工业景气指数 负5.8 负5.8
服务业景气指数 负0.9 负0.9
消费者景气指数 负19.0 负20.3
消费者通胀预期指数 -- 26.4
2301 英国Gfk消费者信心指数 3月 负28 负29
3月30日(五)
0600 德国实质零售销售(较前月) 2月 +1.2% -1.6%
(较上年同期) +0.1% +1.6%
0645 法国消费者支出(较前月) 2月 +0.2% -0.4%
0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.5% +0.6%
0700 瑞士KOF领先指标 3月 0.04 负0.12
0800 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.6% +0.7%
(较上年同期) +3.3% +3.3%
0900 欧元区HICP(较上年同期) 3月初值 +2.5% +2.7%
0900 意大利CPI(较前月) 3月初值 +0.3% +0.4%
(较上年同期) +3.2% +3.3%
HICP(较前月) +2.0% +0.2%
(较上年同期) +3.2% +3.4%
0900 意大利薪资(较前月) 2月 -- 持平
(较上年同期) -- +1.4%
---------------------------------4月2日当周---------------------------------
4月2日-6日
0600 英国Halifax房价指数 3月 -- -0.5%
三个月房价指数(较上年同期) -- -1.9%
4月2日(一)
0715 瑞士零售销售(较上年同期) 2月 -- +4.4%
0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 3月 -- 49.0
0743 意大利Markit制造业PMI 3月 -- 47.8
0748 法国Markit制造业PMI 3月 -- 47.6
0753 德国制造业PMI 3月 -- 48.1
0758 欧元区Markit制造业PMI 3月 -- 47.7
0800 意大利失业率 2月 -- 9.2%
0828 英国CIPS制造业PMI 3月 -- 51.2
0900 欧元区失业率 2月 10.7%
4月3日(二)
0830 英国建筑业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 54.3
0900 欧元区PPI(较前月) 2月 -- +0.7%
(较上年同期) -- +3.7%
4月4日(三)
0743 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 44.1
0748 法国Markit服务业PMI 3月 -- 50.0
综合PMI -- 49.0
0753 德国Markit服务业PMI 3月 -- 51.8
0758 欧元区Markit服务业PMI 3月 -- 48.7
综合PMI -- 48.7
0800 意大利统计机构ISTAT预算收支与GDP比率 第四季 -- 2.7%
0828 英国CIPS服务业PMI 3月 -- 53.8
0900 欧元区零售销售(较前月) 2月 +0.2% +0.3%
(较上年同期) -- 持平
1000 德国工业订单(较前月) 2月 -- -2.7%
1145 欧洲央行利率决议 4月 -- 1.00% (完)
--编译 李爽;审校 郑茵
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PRICELINE GROUP周一收报1,632.01美元，周二盘初急升5.4%，报720.2美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
医院运营商TENET HEALTHCARE季度营收六年来首次下滑，业绩也不及预期。另外该公司公布的全年获利预估也低于预期。