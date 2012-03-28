〔中港个股〕广州药业将换股合并白云山,创跨三地交易所整合之首例

路透上海3月28日电---在停牌四个多月后,中国广州药业股份有限公司(600332.SS)(0874.HK)周三公布其重组方案,将换股吸收合并同属大股东广药集团的兄弟公司白云山000522.SZ,并增发股份收购集团资产.这将开创国内企业跨沪、深、港三地交易所进行资产整合的先河.

根据公司公告,广州药业以新增A股股份换股合并白云山,广州药业A股换股价格为12.20元人民币/股,白云山换股价格为11.55元/股,因此确定的换股比例为1股白云山换取0.95股广州药业A股股份.换股吸收合并完成后,白云山将注销独立法人资格.

除广药集团及其关联企业外,白云山其他股东享有现金选择权,以每股11.55元获得现金对价而不参与换股.

广州药业同时向广药集团以12.20元/股的价格发行约0.36亿A股股份,购买其拥有或有权处置的房屋建筑物、商标、保联拓展有限公司100%股权和广州百特医疗用品有限公司12.50%股权,资产作价约4.38亿元.吸收合并及增发收购资产两项交易不可分割、互为前提.

重组完成后,广药集团将基本实现医药产业的整体上市.作为广药集团医药主业的单一上市平台,新广州药业将成为全国竞争力最强的综合性医药上市公司之一,形成中药、化学药、生物药、大健康产业、物流业及综合产业六大板块.

公告显示,以2011年度财务数据模拟,本次重组完成后,广州药业总资产将由48.51亿元上升至84.31亿元,净利润增长95.65%至5亿6,254.33万元,每股收益(摊薄)将由0.3550元提升至0.4353元.

不过,未纳入本次重组范围的广药集团资产中,包括知名商标"王老吉".广药集团承诺,待"王老吉"商标法律纠纷解决,可转让之日起两年内,广药集团将"王老吉"系列商标及广药集团许可王老吉药业一定条件下独家使用的其他四项商标依法转让给广州药业.

国泰君安担任广州药业的财务顾问,广州证券担任白云山的财务顾问.

停牌前,广州药业A股和H股分别收在13.14元和6.07港元,白云山收报12.16元.(完)