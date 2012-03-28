〔中国新债〕中石油集团计划4月上旬发行至多200亿元固息企业债--IFR

路透3月28日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气集团计划于4月上旬发行本年度第4期总额不超过200亿元人民币（31.7亿美元）固息企业债券。

接近交易人士透露，本期债券将分两个品种发行。其中，10年期（附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售权）品种和10年期（附第7年末投资者回售权）品种各计划发行100亿元。

上述人士表示，该期债券还在等待最后发行批文。债券和发行人主体同为AAA级信用评级，主承销商将包括银河证券、中信证券(6030.HK)(600030.SS)等机构。

中石油上一次债市募资是在今年3月14日发行总额200亿元10年期企业债券，发行票面利率4.80%。

中石油集团为中国石油(0857.HK)(601857.SS)的母公司。(完)

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