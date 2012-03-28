〔国际油市〕全球今年石油进口成本将攀升至2万亿美元的纪录高位

* 欧盟将占全球石油进口成本的四分之一

* 美国今年进口石油总额将达到4,260亿美元,高于2011年的3,800亿

* IEA首席经济学家Birol对高油价对中国和世界其他地区带来的冲击发出警告

路透巴黎3月27日电---国际能源署(IEA)周二表示,若油价不回落,那么今年石油消费国将为进口石油支付创纪录的2万亿(兆)美元,从而破坏经济复苏.

本月布兰特原油期货LCOc1价格触及每桶128美元,距离2008年达到的峰值仅有20美元.自1月以来已上涨超过15%,主要是因为西方国家对石油生产国伊朗实施制裁.

"全球石油进口成本将首次达到2万亿美元大关."IEA首席经济学家Fatih Birol对路透表示.

Birol称,石油进口国2011年和2008年支付的费用分别是1.8万亿和1.7万亿美元.

他说,若原油价格在今年余下时间一直维持在当前水平,即布兰特原油期货约125美元以及美国原油约107美元,那么石油进口将用掉GDP的3.4%,高于2011年的3.1%.

他指出,欧盟是受到石油进口成本增加影响最严重的工业化地区,因为在转换成欧元后,今年欧盟地区平均油价甚至高于2008年.

以美元计算的石油价格意味着,当欧元兑美元走软时,欧洲消费者必须支付更高的油价.欧元自去年5月触及当年高点1.49美元后,已降至目前的1.33美元.

Birol说,以当前价格计算,欧盟2012年将为进口石油支付5,000亿美元,高于去年的4,700亿美元.欧盟今年的天然气进口成本将为1,200亿美元,比去年高200亿美元.

美国今年石油进口成本将达到4,260亿美元的纪录高位,2011年为3,800亿美元.

中国今年原油进口成本则为2,500亿美元,比去年增加500亿美元.

"如果中国经济因油价高涨而放缓,那么不仅仅对中国,对世界其他地区都会带来冲击."Birol谈到,并指出中国曾帮助全球走出2008年的衰退.

Birol表示,印度石油净进口成本将从1,050亿美元增至1,180亿.(完)