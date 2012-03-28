〔希腊金融〕换债之后希腊债券CDS总计赔付28.9亿美元--DTCC

路透纽约3月27日电---存款信托及结算机构(DTCC)周二公布,购买希腊债券信用违约互换(CDS)的投资者,因在希腊债券置换中亏损而获得总共28.9亿美元赔偿.

CDS赔付金额,是要弥补希腊债券面值全额,与以0.215欧元的偿还率来设定希腊新债价值之间的差额.

希腊旧债换新债旨在减少1,000亿欧元负债,这是史上最大规模的主权债务重组.

国际互换与衍生品协会(ISDA)3月9日曾表示,其欧非中东地区(EMEA)的裁决委员会(Determinations Committee)宣布发生触启CDS赔付的信用事件,并不是在一致同意情况下做出的决定.

DTCC发布声明称,CDS投资者在3月26日获得赔付.

DTCC并称,自从2003年开始追踪CDS以来,除此之外唯一一件引发赔付的主权信用事件就是2009年1月厄瓜多尔事件.(完)