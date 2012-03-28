〔希腊金融〕换债之后希腊债券CDS总计赔付28.9亿美元--DTCC

英国经济：财政大臣哈蒙德希望贸易和投资成为今年推动经济增长的动力
路透伦敦2月28日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周二表示，他希望贸易和投资能在2017年推动英国经济增长方面发挥更大作用，此前公布的数据显示，继去年退欧公投后英国的消费者支出意外强劲。
路透纽约3月27日电---存款信托及结算机构(DTCC)周二公布,购买希腊债券信用违约互换(CDS)的投资者,因在希腊债券置换中亏损而获得总共28.9亿美元赔偿.
CDS赔付金额,是要弥补希腊债券面值全额,与以0.215欧元的偿还率来设定希腊新债价值之间的差额.
希腊旧债换新债旨在减少1,000亿欧元负债,这是史上最大规模的主权债务重组.
国际互换与衍生品协会(ISDA)3月9日曾表示,其欧非中东地区(EMEA)的裁决委员会(Determinations Committee)宣布发生触启CDS赔付的信用事件,并不是在一致同意情况下做出的决定.
DTCC发布声明称,CDS投资者在3月26日获得赔付.
DTCC并称,自从2003年开始追踪CDS以来,除此之外唯一一件引发赔付的主权信用事件就是2009年1月厄瓜多尔事件.(完)
--编译 程琳;审校 戴素萍
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