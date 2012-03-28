〔中国新债〕北京保障房建设投资中心五年期私募中票利率5.2%--IFR

路透3月28日电---据汤森路透旗下IFR报导，北京市保障性住房建设投资中心完成发行60亿元人民币（9.56亿美元）私募中票，期限为五年附每半年投资者有回售权，利率5.2%。

是次发行由中国国家开发银行[CHDB.UL]和中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)任联席主承销，3月27日结算。资金将用于保障性住房的建设。

发行人上次进入私募中票市场是在2011年12月底发行20亿元人民币私募中票，期限五年，每半年投资者有回售权，由中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)和北京银行(601169.SS)任联席主承销。该交易是发行人首次踏足债券市场。

此外，陕西有色金属集团已发行30亿元人民币（4.76亿美元）3年期私募中票，票面利率6.1%，兴业银行(601166.SS)任主承销。中诚信给予本期票据和发行人同为AAA级信用评级。

同时，陕西煤业化工集团也以票面利率6.1%发行20亿元人民币（3.17亿美元）3年期私募中票，由兴业银行安排。联合资信给予本期票据和发行人同为AAA级信用评级。(完)

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