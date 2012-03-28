〔中国企业〕华为希望通过让步争取参与澳洲项目,但前景不太乐观

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透悉尼3月27日电---中国华为[HWT.UL]仍希望能够参与澳洲380亿美元的全国宽带网络(ABN)建设项目,并准备为此做出一些让步,尽管此前因网络安全疑虑而被禁止参与竞标.
华为否认参与网络间谍活动.华为周二表示,其可能做出的让步包括开放其设备所使用的源代码,保证只允许通过安全审查的澳洲公民承担相关工作.
"我们想做到公开透明,"华为澳洲、新西兰及南太平洋企业事务主管Jeremy Mitchell表示,"我们相信我们能够克服这些障碍."
NBN是澳洲史上规模最大的全国性项目,将透过光纤网路连结93%的家庭及工作场所,在城市及地区提供宽频服务.澳洲政府在2009年时创立NBN项目,承诺将投资高达380亿美元,并预计2020年前完成.
产业分析师认为,阻止华为参与上述项目令人费解,因为澳洲盟国新西兰和英国都曾允许华为建设类似的网络,而且华为还参与了澳洲的一些重大电信项目.
但他们也表示,这些情况可能难以改变澳洲政府的立场.(完)
--编译 张涛;审校 戴素萍
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。