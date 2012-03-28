〔欧洲金融〕欧洲央行执委亚斯穆森敦促希腊开展政策"体制改革"

路透布鲁塞尔3月27日电---欧洲央行执委亚斯穆森周二警告,倘若不进行政策执行方面的"体制改革",且缺乏支持艰难改革的广泛政治共识,希腊财政整顿计划脱轨的可能性很高.

"希腊调整计划面临极高的执行风险,这并不是秘密,"亚斯穆森向欧洲议会经济与货币事务委员会表示.

他并称,"因此希腊比以往更需要政治勇气."

亚斯穆森表示,让希腊留在欧元区是一个明确的目标,且欧洲无意重复民间部门参与债务重组的做法.

他指出."看看其他欧洲国家以往实施财政整顿的成功经历,表明这并非一场必输的战争."(完)