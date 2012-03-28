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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 08:21 BJT

〔日本股市〕日经指数开盘下跌,因许多成分股除息

路透东京3月28日电---日股日经指数周三盘初下滑,该指数许多成分企业除息.上日该指数收升2.4%至去年3月地震以来最高收位.

日经指数.N225跌1.1%至10,138.55点,东证股价指数.TOPX跌1.2%报861.73点.(完)

--编译 李爽;审校 戴素萍

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