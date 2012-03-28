〔日本股市〕日经指数开盘下跌,因许多成分股除息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透东京3月28日电---日股日经指数周三盘初下滑,该指数许多成分企业除息.上日该指数收升2.4%至去年3月地震以来最高收位.
日经指数.N225跌1.1%至10,138.55点,东证股价指数.TOPX跌1.2%报861.73点.(完)
--编译 李爽;审校 戴素萍
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路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。