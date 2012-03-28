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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 08:18 BJT

〔韩国股市〕低开,三星电子等蓝筹科技股领跌

路透首尔3月28日电---韩国股市周三低开,受科技股下跌拖累,因投资者在周二韩股录得两周来最大涨幅后纷纷获利了结.

蓝筹科技股在盘初领跌,三星电子(005930.KS)下滑0.99%,LG显示器(034220.KS)大跌2.98%.

0001GMT时,综合股价指数.KS11下跌0.3%,至2,033.60点.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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