《中国报摘》--金融时报3月28日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
* 头版头条:
--中国国务院副总理王岐山在北京考察时称,要探索建设场外交易市场,努力提高直接融资比重,发育完善多层次资本市场,更好地服务实体经济.
* 其他:
--中国保监会称,为治理保险代理市场"小、 散、乱、差"问题,决定暂停区域性保险代理公司及其分支机构和金融机构、邮政以外的所有保险兼业代理机构市场准入许可.
--中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)董事长蒋超良表示,农行将开展民间借贷专项治理,将员工违规参与民间借贷作为重点问题来抓.(完)
--整理 邵晓忆; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。