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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 08:17 BJT

《中国报摘》--金融时报3月28日

* 头版头条:

--中国国务院副总理王岐山在北京考察时称,要探索建设场外交易市场,努力提高直接融资比重,发育完善多层次资本市场,更好地服务实体经济.

* 其他:

--中国保监会称,为治理保险代理市场"小、 散、乱、差"问题,决定暂停区域性保险代理公司及其分支机构和金融机构、邮政以外的所有保险兼业代理机构市场准入许可.

--中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)董事长蒋超良表示,农行将开展民间借贷专项治理,将员工违规参与民间借贷作为重点问题来抓.(完)

--整理 邵晓忆; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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