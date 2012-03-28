《中国报摘》--中国证券报3月28日

* 头版头条:

--中国国务院副总理王岐山在北京考察中关村非上市公司股份转让试点工作时强调,要探索建设场外交易市场,努力提高直接融资比重.

* 其他:

--据悉,两套原油期货方案日前已上报监管部门等待审批,两套方案仍沿用大合约思路,最大不同之处在于计价方式的选择.

--工信部发布电子商务"十二五(2011-2015年)"发展规划称,到2015年电子商务交易额将突破18万亿元人民币.其中,企业间电子商务交易规模超过15万亿.

--白云山A000522.SZ与广州药业(600332.SS)的重组方案确定,广州药业拟以新增A股股份换股吸收合并白云山,广药集团将以广州药业为平台,实现其主营业务的整体上市.

--中国国航(601111.SS)(0753.HK)年报称,2011年实现净利润74.77亿元,同比减少38.75%;基本每股收益0.61元.

--上港集团(600018.SS)去年实现净利润47.24亿元,同比下降12.79%.

--五粮液(000858.SZ)2011年净利润61.57亿元,同比增长40.09%,基本每股收益1.622元.

--北京银行(601169.SS)公告称,该行再融资已顺利完成,此次非公开发行共筹集资金118亿元,所筹资金全部用于补充公司的核心资本金.

--重庆啤酒(600132.SS)年报显示,2011年净利润1.54亿元,同比降低57.55%,基本每股收益0.32元.

--据统计,受益于稀土价格的上涨,13家公布年报的稀土上市企业,2011年共实现净利润60.75亿元,同比增长1.15倍.

--上海国际航运研究中心最新报告指出,在经历去年的暴跌后,一系列监测指标显示中国航运业基本实现触底.

--据悉,深圳将于今年内启动"医药分开"改革方案,彻底实现公立医院药品"零加成".(完)

--整理 刘昕/曲伟治; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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