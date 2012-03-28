〔欧洲政经〕 德国财长朔伊布勒很有可能接任欧元集团主席

英国经济：财政大臣哈蒙德希望贸易和投资成为今年推动经济增长的动力
路透伦敦2月28日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周二表示，他希望贸易和投资能在2017年推动英国经济增长方面发挥更大作用，此前公布的数据显示，继去年退欧公投后英国的消费者支出意外强劲。
路透布鲁塞尔/柏林3月27日电---多位欧盟及其他国家官员对路透表示,德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)非常有可能成为下一任欧元集团主席,但6月前不会定案.
若朔伊布勒当选,将使德国能够控制欧元区财长月度会议的日程安排,但这也反而会限制朔伊布勒的做事风格,因他必须代表所有欧元区17国.
一位第一手了解决策过程的欧盟资深官员称,现任欧元集团主席、卢森堡总理贾克仍有获选的希望,但贾克多次表示不想继续担任欧元集团主席,其候选人资格无效.
这位官员称,"如果朔伊布勒想担任主席一职,他肯定能办到."(完)
--编译 张荻;审校 张明钧
路透伦敦2月28日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周二表示，他希望贸易和投资能在2017年推动英国经济增长方面发挥更大作用，此前公布的数据显示，继去年退欧公投后英国的消费者支出意外强劲。
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