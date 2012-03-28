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债券 | 2012年 3月 28日 星期三 08:53 BJT

〔欧洲政经〕 德国财长朔伊布勒很有可能接任欧元集团主席

路透布鲁塞尔/柏林3月27日电---多位欧盟及其他国家官员对路透表示,德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)非常有可能成为下一任欧元集团主席,但6月前不会定案.

若朔伊布勒当选,将使德国能够控制欧元区财长月度会议的日程安排,但这也反而会限制朔伊布勒的做事风格,因他必须代表所有欧元区17国.

一位第一手了解决策过程的欧盟资深官员称,现任欧元集团主席、卢森堡总理贾克仍有获选的希望,但贾克多次表示不想继续担任欧元集团主席,其候选人资格无效.

这位官员称,"如果朔伊布勒想担任主席一职,他肯定能办到."(完)

--编译 张荻;审校 张明钧

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