〔中国金融〕上海银监局要求今年保障房贷款增量不低于全部开发贷六成

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透上海3月28日电---上海市银监局近日召集本地26家主要中资商业银行开会,决定对上海市保障房等继续进行信贷支持,其中之一就是今年要继续实现名单制项下保障房贷款增量不低于全部住房开发贷款增量60%的目标.
上海银监局新闻稿指出,保障房贷款利率不超过同期贷款基准利率,鼓励有条件的银行可以对利率适当下浮,银行除银团贷款费用外不得对保障房建设贷款收取额外费用,10亿元人民币以上的项目贷款原则上应开展银团贷款合作.同时,要支持共有产权保障房个人商业性贷款合理需求.
去年上海市建立保障房建设项目"名单式"管理机制,保障房贷款增量占当年全部住房开发贷款增量的比重达到71%,名单制项下保障房贷款余额为472.7亿元,增幅达206%.
大力推进保障房建设,已成为中国政府进行房地产宏观调控的一项重要举措.今年政府工作报告要求今年保障房基本建成500万套,新开工700万套以上.不过保障房建设需要大量资金,银行信贷是目前主要的融资渠道.(完)
--发稿 林琦 审校 乔艳红
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。