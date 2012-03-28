《新兴市场重要经济事件预告》--3月28日-4月4日

(除特别说明外,均为GMT时间)

3月28日(三)

科威特城--联合国秘书长潘基文举行新闻发布会(1200).

新德里--印度央行副总裁Anand Sinha参加社会信任研究机构(Institute of Social Studies Trust)主办微型金融会议的小组讨论会,题为"印度微型金融是否处于十字路口?对于妇女的生计担忧意味着什么?"(0400).

第比利斯--格鲁吉亚央行货币政策委员会会议.

华沙--经济合作暨发展组织(OECD)发布波兰经济调查报告.

马卡迪--菲律宾央行总裁泰谭柯在欧洲货币杂志(Euromoney)主办的菲律宾投资论坛上发表演讲(0100).

3月29日(四)

印度钦奈--世界银行行长佐利克会见印度内政部长齐丹巴南.

比勒陀利亚--南非央行宣布利率决议(1300).

布拉格--捷克央行召开货币政策会议.

金边--东南亚国家联盟(东盟)10+3金融和中央银行代表会议(AFDM+3),东盟央行总裁会议(ACGM)及东盟财长非正式会议.

基希讷乌--摩尔多瓦央行召开货币政策会议.

布加勒斯特--罗马尼亚央行召开货币政策理事会会议.

哥本哈根--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)在欧洲金融智囊团(Eurofi)主办的高层金融服务会议上发表演讲,题为"促进银行和保险业的稳健发展,确保经济安全和融资"(0715).

蒙得维的亚--乌拉圭央行利率政策会议.

3月30日(五)

墨西哥城--墨西哥央行发表货币政策会议记录.

哥本哈根--欧元集团会议.

哥本哈根--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)非正式会议(至3月31日).

金边--第16届东盟财长会议(AFMM).

印度班加罗尔--印度央行总裁苏巴拉奥在印度管理学院(IIM)第37届毕业生年会上发表讲话(1245).

3月31日(六)

金边--高级经济官员会议(至4月1日).

4月1日(日)

金边--东盟10+3金融和中央银行代表会议(至4月2日).

印度加尔各答--印度央行副总裁Subir Gokarn在印度工商联合会(Assocham)举行的"合作促发展-西孟加拉邦呼吁"投资峰会上发表讲话(0530).

4月2日(一)

安卡拉--土耳其央行公布3月27日货币政策委员会会议记录.

坎帕拉--乌干达央行发表货币政策声明.

4月3日(二)

华沙--波兰央行货币政策委员会会议(至4月4日).

亚松森--巴拉圭央行货币政策会议.

喀土穆--第37届伊斯兰开发银行(IDB)理事会议(至4月4日).

4月4日(三)

华沙--波兰央行货币政策委员会会议(最后一日).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 郑茵

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