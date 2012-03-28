《新兴市场重要经济事件预告》--3月28日-4月4日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
(除特别说明外,均为GMT时间)
3月28日(三)
科威特城--联合国秘书长潘基文举行新闻发布会(1200).
新德里--印度央行副总裁Anand Sinha参加社会信任研究机构(Institute of Social Studies Trust)主办微型金融会议的小组讨论会,题为"印度微型金融是否处于十字路口?对于妇女的生计担忧意味着什么?"(0400).
第比利斯--格鲁吉亚央行货币政策委员会会议.
华沙--经济合作暨发展组织(OECD)发布波兰经济调查报告.
马卡迪--菲律宾央行总裁泰谭柯在欧洲货币杂志(Euromoney)主办的菲律宾投资论坛上发表演讲(0100).
3月29日(四)
印度钦奈--世界银行行长佐利克会见印度内政部长齐丹巴南.
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决议(1300).
布拉格--捷克央行召开货币政策会议.
金边--东南亚国家联盟(东盟)10+3金融和中央银行代表会议(AFDM+3),东盟央行总裁会议(ACGM)及东盟财长非正式会议.
基希讷乌--摩尔多瓦央行召开货币政策会议.
布加勒斯特--罗马尼亚央行召开货币政策理事会会议.
哥本哈根--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)在欧洲金融智囊团(Eurofi)主办的高层金融服务会议上发表演讲,题为"促进银行和保险业的稳健发展,确保经济安全和融资"(0715).
蒙得维的亚--乌拉圭央行利率政策会议.
3月30日(五)
墨西哥城--墨西哥央行发表货币政策会议记录.
哥本哈根--欧元集团会议.
哥本哈根--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)非正式会议(至3月31日).
金边--第16届东盟财长会议(AFMM).
印度班加罗尔--印度央行总裁苏巴拉奥在印度管理学院(IIM)第37届毕业生年会上发表讲话(1245).
3月31日(六)
金边--高级经济官员会议(至4月1日).
4月1日(日)
金边--东盟10+3金融和中央银行代表会议(至4月2日).
印度加尔各答--印度央行副总裁Subir Gokarn在印度工商联合会(Assocham)举行的"合作促发展-西孟加拉邦呼吁"投资峰会上发表讲话(0530).
4月2日(一)
安卡拉--土耳其央行公布3月27日货币政策委员会会议记录.
坎帕拉--乌干达央行发表货币政策声明.
4月3日(二)
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(至4月4日).
亚松森--巴拉圭央行货币政策会议.
喀土穆--第37届伊斯兰开发银行(IDB)理事会议(至4月4日).
4月4日(三)
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(最后一日).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 郑茵
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路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。