〔中国能源〕原油期货已报两套方案待批,合约标的和计价币种差异最大--报载

路透上海3月28日电---中国证券报周三援引期货业多位人士透露,由相关部门拟定的两套原油期货方案日前已上报监管部门,等待审批.该两套方案沿用大合约思路,最大不同之处在于合约标的和计价币种的选择.

报导引述某期货业人士透露,方案A以美元计价,合约标的为中质低硫原油,并对该品质原油设定相关指标;方案B以人民币计价,合约标的为国内油种.

目前,市场各方倾向于支持方案A.

上述人士解释称,方案A的合约标的采用国际惯例,并未确定为某一具体油种,而是指定为中质低硫原油,并规定相关参数,凡符合合约标准的油种均可用来交割,最终由品质决定.目前符合该方案交割要求的油种共有六种,如迪拜的低硫油种是其中之一,国内也有油种符合要求.

一期货公司高层表示,方案B比较符合国内油企诉求,但不符合有关部门推出原油期货以获取该资源国际定价权的战略要求,方案A则是综合各方诉求后的较优选择.

分析人士认为,推出原油期货需以现货市场化为前提,但目前国内原油并未完全市场化.方案A选用美元计价,不指定具体油种,这也是为国内成品油价格机制改革留出空间.此外,方案A采取保税交割,有利于以提高国际投资者参与热情.

据国内媒体此前报导,上海市政府原计划去年推出原油期货,但终未成行.[ID:nSB1638575](完)