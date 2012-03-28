《中国报摘》--其他报纸重要消息3月28日(I)

**上海证券报**

--据悉,中国保监会已回函支持民太安保险公估股份有限公司等四家保险中介公司设立保险中介服务集团公司的准备工作.

--上海和深圳证券交易所发布的新股交易监管新规继续发酵,昨日登陆中小板的两只新股的首日涨幅均低于10%,首航节能(002665.SZ)更是开盘即现破发,新股上市炒作之风全面降温.

--住建部日前下发通知,要求各地对保障房将建立项目库,吸引社会资金建保障房.

--国家安全监管总局总工程师黄毅透露,"十二五(2011-2015年)"期间全国将投入6,250亿元人民币,推荐企业完全生产标准化达标等九大工程.

--湖北能源(000883.SZ)与该省襄阳市的老河口市政府签署战略合作框架协议,拟将150亿元"北煤南运"项目落户老河口市.

--浙江东方(600120.SS)公告,公司收购永安期货10.87%股权获得中国证监会核准,交易完成后,持股比例将上升至16.3%.

--广州证券与恒生证券近日获中国证监会核准,成立广州广证恒生证券投资咨询有限公司,成为内地首家合资证券投资咨询公司.

--上海银监局对辖内26家中资行提出要求,进一步加大保障性住房建设和旧城改造信贷支持力度,2012年要继续实现"名单制"项下保障房贷款增量不低于全部住房开发贷款增量60%的目标.

**人民日报**

--中国国家主席胡锦涛在出席首尔核安全峰会发布讲话称,今后中国将进一步采取核安全措施,确保本国核材料和核设施安全,提高整体核安全水平,共同致力于提升本地区核安全水平,全面深化同国际原子能机构合作.

--中国人力资源和社会保障部副部长胡晓义日前称,社会保险基金的投资收益归参保群众,无论何种投资模式都必须是综合的、多种投资渠道组合的方案,而不是单一的投资渠道.

--中国人民大学经济学院副院长刘元春称,1-2月规模以上工业企业利润的明显下滑统计因素起到了较大作用.因为今年春节落在1月,工业企业在1-2月经济运行所受影响比较大,3月份数据可能会出现回升.

**第一财经日报**

--上海文化产权交易所北京总部开市,首批中央文化企业的200多个文化项目开始征求受让方.

--深圳交警局宣布,将从4月开始正式实施"限制电动自行车"有关政策,限行区域主要是城市快速干道,城市主干道和城市干道.

--据悉,银监会前期曾经对信托公司异地展业和业务团队管理情况进行了大规模调研,信托异地直销有望"开闸".

--接近监管层的认识透露,修订后的场外市场方案已经上报国务院.

**21世纪经济报 道 **

--据悉,西部证券首次公开发行(IPO)申请档案已经正式封券,这意味着有关西部证券IPO过会后的复核工作也正式落定,而其此次IPO的发行批文也将择机发放.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 曲伟治/邵晓忆; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]