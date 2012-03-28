〔欧洲金融〕欧洲银行业资产出售有可能令金融市场分化--EBA

路透布鲁塞尔3月27日电---欧盟银行监管机构周二表示,随着欧洲银行业剥离更多资产以在6月前满足最低资本金上调的要求,其有可能会分化金融市场.

欧盟银行业管理局(EBA)主席恩瑞亚(Andrea Enria)在一次银行业会议上表示,"欧盟银行业去杠杆化有可能会导致金融市场更为支离破碎."欧洲金融监管人士也参加了这次会议.

欧盟正在把有关银行资本的全球性协议、即巴塞尔协议III转变成欧盟法律,但一些国家希望提高灵活性,辩称欧盟内所有8,000家银行的业务模式并非相同.

EBA预计,到今年6月底时,银行业核心资本缓冲比率为9%.

恩瑞亚称,欧洲中部及东部银行业者已经开始限制放贷,导致其退缩回本国市场.

EBA一位发言人表示,该机构的资本重组计划一直不是推动欧盟资产去杠杆化的因素.

恩瑞亚表示,他认为,解决银行放贷受抑问题的一个方法就是,建立一个可以直接向银行放贷的泛欧机构,允许其不必通过各国政府即可获得融资.(完)