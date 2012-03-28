〔中国个股〕北京银行完成定向增发筹资118亿元,中信证券等参与认购

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透上海3月28日电---中国规模最大的城市商业银行--北京银行股份有限公司(601169.SS)周三刊登公告称,已完成定向增发A股计划,共融资118亿元人民币,其中华泰汽车集团公司和中信证券股份有限公司(600030.SS)(6030.HK)分别认购35亿元和30亿元.
其余参与认购的七家机构还包括泰康人寿保险股份公司、国家开发投资公司、华能资本服务公司及南方工业资产管理公司等.此次增发A股每股发行价为10.67元.
北京银行的外方股东ING银行和国际金融公司没有参与本次A股增发,ING银行持股份额由16.07%降至13.64%,仍保持第一大单一股东席位.ING银行为荷兰国际集团(ING)ING.AS旗下公司.
北京银行周二收报9.95元,过去三个月累计涨幅超过8%.(完)
--发稿 林琦 审校 乔艳红
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。