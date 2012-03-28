版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 09:03 BJT

〔中国个股〕北京银行完成定向增发筹资118亿元,中信证券等参与认购

路透上海3月28日电---中国规模最大的城市商业银行--北京银行股份有限公司(601169.SS)周三刊登公告称,已完成定向增发A股计划,共融资118亿元人民币,其中华泰汽车集团公司和中信证券股份有限公司(600030.SS)(6030.HK)分别认购35亿元和30亿元.

其余参与认购的七家机构还包括泰康人寿保险股份公司、国家开发投资公司、华能资本服务公司及南方工业资产管理公司等.此次增发A股每股发行价为10.67元.

北京银行的外方股东ING银行和国际金融公司没有参与本次A股增发,ING银行持股份额由16.07%降至13.64%,仍保持第一大单一股东席位.ING银行为荷兰国际集团(ING)ING.AS旗下公司.

　北京银行周二收报9.95元,过去三个月累计涨幅超过8%.(完)

--发稿 林琦 审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐