〔中国汽车〕宝马将召回逾12万辆5系和6系汽车--质检总局

路透北京3月28日电---中国国家质检总局周二通报称,宝马(中国)汽车和华晨宝马将从5月10日起,召回涉及总数约120,246辆5系和6系汽车,因行李厢中蓄电池正极电线螺纹接口塑料套安装存在问题.

刊登在质检总局网站的新闻稿指出,召回汽车是2003年至2010年期间生产的部分进口和国产宝马5系轿车、宝马6系双门轿跑车、宝马6系敞篷轿跑车.

新闻稿指出,召回汽车所存在的安全隐患在极个别情况下,可能会造成车辆无法启动;或引起接触电阻增大而发生过热,造成局部烧蚀,极端情况下,可能会导致车辆起火.

华晨宝马是宝马汽车(BMWG.DE)和中国华晨汽车的合资公司.(完)

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