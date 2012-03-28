〔中国汽车〕宝马将召回逾12万辆5系和6系汽车--质检总局

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透北京3月28日电---中国国家质检总局周二通报称,宝马(中国)汽车和华晨宝马将从5月10日起,召回涉及总数约120,246辆5系和6系汽车,因行李厢中蓄电池正极电线螺纹接口塑料套安装存在问题.
刊登在质检总局网站的新闻稿指出,召回汽车是2003年至2010年期间生产的部分进口和国产宝马5系轿车、宝马6系双门轿跑车、宝马6系敞篷轿跑车.
新闻稿指出,召回汽车所存在的安全隐患在极个别情况下,可能会造成车辆无法启动;或引起接触电阻增大而发生过热,造成局部烧蚀,极端情况下,可能会导致车辆起火.
华晨宝马是宝马汽车(BMWG.DE)和中国华晨汽车的合资公司.(完)
更多细节,请点选质检总局网站(here)
--发稿 李文科;审校 乔艳红
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。