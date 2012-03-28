〔韩国汇市〕美元由跌转升推动韩元小幅下滑,韩国公债期货上涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透首尔3月28日电---韩元KRW=周三盘初小幅下滑,此前美元兑欧元EUR=和美元兑日圆JPY=双双走坚,从上日美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克温和言论所引发的跌势中反弹.
0025GMT,韩元兑美元KRW=报1,138.4,周二本地市场收报1,134.2.
综合股价指数(KOSPI).KS11亦下跌0.4%,报2,030.22点.
伴随美国公债收益率(殖利率)下滑,韩国6月三年期公债期货KTBc1上涨0.07点至103.59.
0025GMT 上日收市价
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韩元/美元KRW= 1,138.4 1,134.2
日圆/韩元JPYKRW=R 13.6942/999 13.6825/7017
韩国公债期货KTBc1* 103.59 103.52
韩国综合股价指数.KS11 2,030.22 2,039.76
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* 为三年期公债近月期约报价.(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
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吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。