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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 09:06 BJT

〔韩国汇市〕美元由跌转升推动韩元小幅下滑,韩国公债期货上涨

路透首尔3月28日电---韩元KRW=周三盘初小幅下滑,此前美元兑欧元EUR=和美元兑日圆JPY=双双走坚,从上日美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克温和言论所引发的跌势中反弹.

0025GMT,韩元兑美元KRW=报1,138.4,周二本地市场收报1,134.2.

综合股价指数(KOSPI).KS11亦下跌0.4%,报2,030.22点.

伴随美国公债收益率(殖利率)下滑,韩国6月三年期公债期货KTBc1上涨0.07点至103.59.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,138.4 1,134.2

日圆/韩元JPYKRW=R 13.6942/999 13.6825/7017

韩国公债期货KTBc1* 103.59 103.52

韩国综合股价指数.KS11 2,030.22 2,039.76

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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