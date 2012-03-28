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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 09:33 BJT

〔全球金融〕阿布扎比投资者或将向RBS投资100亿英镑--金融时报

路透伦敦3月28日电---金融时报周三报导称,阿布扎比投资者讨论向苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)投资100亿英镑(159.7亿美元).

报导引述消息人士称,投资者在过去三年中讨论了向英国两大银行--RBS与莱斯银行集团(LLOY.L)投资的可能性.

路透周二报导称,阿布扎比统治家族正在讨论投资RBS事宜,最终可能买下该银行超过三分之一的股权.

金融时报称,阿布扎比投资者可能购买最多50亿英镑的RBS股票,或许相当于该行14%的股权.

金融时报称,其他投资将作为或有资本.根据事先达成的协议,这部分资金可以从债权转变为股权.

该报引述了解谈判情况的消息人士称,交易有可能在2013年达成.

暂时均未联系到RBS和莱斯银行发表评论.(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

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