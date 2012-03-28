〔全球金融〕阿布扎比投资者或将向RBS投资100亿英镑--金融时报

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透伦敦3月28日电---金融时报周三报导称,阿布扎比投资者讨论向苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)投资100亿英镑(159.7亿美元).
报导引述消息人士称,投资者在过去三年中讨论了向英国两大银行--RBS与莱斯银行集团(LLOY.L)投资的可能性.
路透周二报导称,阿布扎比统治家族正在讨论投资RBS事宜,最终可能买下该银行超过三分之一的股权.
金融时报称,阿布扎比投资者可能购买最多50亿英镑的RBS股票,或许相当于该行14%的股权.
金融时报称,其他投资将作为或有资本.根据事先达成的协议,这部分资金可以从债权转变为股权.
该报引述了解谈判情况的消息人士称,交易有可能在2013年达成.
暂时均未联系到RBS和莱斯银行发表评论.(完)
--编译 徐文焰;审校 张涛
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。