〔中国保险〕保监会支持四保险中介设集团公司,集团化转型开启--报载

路透上海3月28日电---中国保险中介机构集团化、专业化大幕拉开.上海证券报周三报导称,保监会有关部门已回函支持四家保险中介公司设立保险中介服务集团公司的准备工作.

这四家公司分别是:民太安保险公估股份有限公司、广州美臣投资管理咨询有限公司、英大长安保险经纪有限公司和北京联合保险经纪有限公司.

报导引述保监会有关部门负责人称,保监会今年将严格限制区域性保险代理公司的市场准入,限制增量;并通过治理整顿,对现有"散、乱、差"代理机构进行"关、停、并、转",以减少存量.

上述负责人并称,鼓励保险中介集团化发展,将大大提升保险中介的资本实力和技术水平,进而提高营销队伍的稳定性和整体素质,建立和积累保险营销的"健康增量",推动保险业产销分离和转型升级.

保监会此前就曾表示,将规范和促进互联网保险中介业务发展.继续依法完善专业中介机构准入规程,完善保险专业中介机构退出制度.[ID:nSB1360708](完)