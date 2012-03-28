〔全球贵金属〕3月27日SPDR黄金持仓减少0.16%,iShares白银持仓不变

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透3月28日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周二的黄金持仓量较周一减少0.16%,最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)的白银持仓量同期持平.
以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 41,366,147.0 3月27日 41,434,142.5 3月26日 -67,995.4 -0.16%
iShares 312,390,225.2 3月27日 312,390,225.2 3月26日 0.0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)
--编译 肖群英;审校 吴云凌
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