〔新闻稿〕惠誉发表欧元区主权评级速览

(以下摘自惠誉发布的新闻稿)

3月27日---评级机构惠誉公布最新版的欧元区主权评级速览,这是关于现有和最新研究的互动式文件,并包括惠誉对所有17个欧元区国家的最新评论.

目前惠誉给予七个欧元区国家'A'及以下的评级,而2008年仅有希腊一个欧元区国家的评级处于这样的水平.在2012年1月,惠誉对六个评级为投资级、评级展望为负面的欧元区国家主权评级进行了重新评估.最终多国评级被调降,反映了特定国家的风险因素与系统性风险因素的共同影响.

惠誉认为,欧元区解体的可能性依然很小,因这种结果将造成巨大的金融、经济和政治代价.欧洲央行(ECB)已为欧元区国家采取必要的财政整固和外部调整提供了至关重要的喘息余地.欧央行的三年期长期再融资操作已基本缓解对银行融资的担忧,支撑了公债市场和防止可能的"雷曼事件"发生.

尽管近期欧洲主权融资和银行融资环境趋稳,但只有欧元区出现广泛且可持续的经济复苏,才标志欧债危机的终结.

浏览报告全文"欧元区主权评级速览",请访问:(www.fitchratings.com).

浏览惠誉报告:2012年第一季欧元区主权评级速览,请点击链接:(here).(完)